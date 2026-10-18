W Johannesburgu w RPA Sojusz Demokratyczny (DA) ma 35% poparcia przed wyborami lokalnymi 4 listopada, wyprzedzając Afrykański Kongres Narodowy (ANC), na który gotowych jest głosować 21,8% respondentów. Wynika to z sondażu MarkData, informuje TimesLIVE.

Badanie przeprowadzono od 10 sierpnia do 14 września wśród 1 011 respondentów w Johannesburgu i 1 004 w Kapsztadzie. Margines błędu wynosi około 3%. Większość wywiadów przeprowadzono telefonicznie, a w niektórych rejonach także osobiście. MarkData oszacowała spodziewaną frekwencję na 48%.

Rozkład poparcia w miastach

W Johannesburgu trzecie miejsce zajmuje partia MK z wynikiem 12,5%, za nią plasują się EFF z 11,9% i ActionSA z 10,3%. Analityk Wayne Sussman, który pracował nad sondażem dla eNCA, nazwał fragmentację polityki miejskiej jedną z głównych cech obecnej kampanii wyborczej.

W Kapsztadzie DA ma znacznie większą przewagę: gotowość głosowania na nią zadeklarowało 52,6% ankietowanych, podczas gdy ANC poparło 23,6%. EFF uzyskała 6,5%, Patriotic Alliance — 4,9%, a NCC — 2,7%. Poparcie dla Al Jama-ah wynosi 1,7%, a dla MK i ActionSA — po 1,5%.

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Ocena władz miejskich

W Johannesburgu 40,7% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat gmina była zarządzana bardzo źle, a kolejne 28% oceniło jej pracę jako złą. Jedynie 7,9% uznało zarządzanie za bardzo dobre. Jednocześnie 61,5% ankietowanych uważa, że ratusz źle poradził sobie z zaopatrzeniem w wodę, a 63% negatywnie oceniło pracę gminy w zakresie dostaw energii elektrycznej, dróg i kanalizacji.

Na pytanie o odpowiedzialność za niewłaściwe usługi komunalne 76,6% respondentów w Johannesburgu wskazało ANC, a 8% — DA. W Kapsztadzie odpowiedzialnością obarczyło ANC 47,2% ankietowanych, a DA — 24%.

W pytaniu o preferowanego burmistrza Johannesburga Helen Zille uzyskała 30,6% poparcia, lider ActionSA Herman Mashaba — 23,4%, a urzędujący burmistrz Dada Morero — 15%. W Kapsztadzie urzędujący burmistrz Geordin Hill-Lewis uzyskał 55,4% w takim sondażu.

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