TimesLIVE：DA在约翰内斯堡领先ANC 13个百分点

在南非约翰内斯堡，民主联盟（DA）在11月4日地方选举前获得35%的支持率，领先非洲人国民大会（ANC）；有21.8%的受访者准备投票给ANC。MarkData的一项民调显示，TimesLIVE报道。

该调查于8月10日至9月14日期间进行，调查对象包括约翰内斯堡的1,011名受访者和开普敦的1,004名受访者。误差幅度约为3%。大多数访谈通过电话进行，部分地区也进行了面对面访谈。MarkData估计预期投票率为48%。

各城市的支持率分布

在约翰内斯堡，MK党以12.5%位居第三，其后是支持率为11.9%的EFF和10.3%的ActionSA。曾为eNCA参与这项民调的分析师韦恩·萨斯曼称，城市政治的碎片化是当前竞选活动的主要特征之一。

在开普敦，DA的领先优势明显更大：52.6%的受访者准备投票给该党，而ANC获得23.6%的支持。EFF获得6.5%，Patriotic Alliance获得4.9%，NCC获得2.7%。Al Jama-ah的支持率为1.7%，MK和ActionSA均为1.5%。

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对市政当局的评价

在约翰内斯堡，40.7%的受访者表示，过去五年中该市政当局的管理极差，另有28%将其工作评价为差。只有7.9%认为管理非常好。与此同时，61.5%的受访者认为市政厅在供水方面应对不力，63%对市政当局在供电、道路和污水处理方面的工作给予负面评价。

在被问及谁应为不合格的市政服务负责时，约翰内斯堡76.6%的受访者指出ANC，8%指出DA。在开普敦，47.2%的受访者将责任归于ANC，24%归于DA。

在有关约翰内斯堡理想市长的问题中，海伦·齐勒获得30.6%的支持，ActionSA领导人赫尔曼·马沙巴获得23.4%，现任市长达达·莫雷罗获得15%。在开普敦，现任市长乔丁·希尔-刘易斯在此类民调中获得55.4%。

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