В Йоханнесбурге, ЮАР, Демократический альянс (DA) набирает 35% поддержки перед местными выборами 4 ноября, опережая Африканский национальный конгресс (ANC), за который готовы голосовать 21,8% респондентов. Об этом свидетельствует опрос MarkData, сообщает TimesLIVE.

Исследование проводилось с 10 августа по 14 сентября среди 1 011 респондентов в Йоханнесбурге и 1 004 — в Кейптауне. Погрешность составляет около 3%. Большинство интервью провели по телефону, а в отдельных районах — также лично. Ожидаемую явку MarkData оценила в 48%.

Распределение поддержки в городах

В Йоханнесбурге третье место занимает партия MK с 12,5%, далее идут EFF с 11,9% и ActionSA с 10,3%. Аналитик Уэйн Сассман, работавший над опросом для eNCA, назвал фрагментацию городской политики одной из главных черт нынешней избирательной кампании.

В Кейптауне у DA значительно больший отрыв: за нее готовы голосовать 52,6% опрошенных, тогда как ANC поддержали 23,6%. EFF получила 6,5%, Patriotic Alliance — 4,9%, NCC — 2,7%. Поддержка Al Jama-ah составляет 1,7%, а MK и ActionSA — по 1,5%.

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Оценка городских властей

В Йоханнесбурге 40,7% респондентов заявили, что муниципалитет в течение последних пяти лет управлялся крайне плохо, еще 28% оценили его работу как плохую. Лишь 7,9% назвали управление очень хорошим. В то же время 61,5% опрошенных считают, что мэрия плохо справилась с водоснабжением, а 63% негативно оценили работу муниципалитета в отношении электроснабжения, дорог и канализации.

На вопрос об ответственности за ненадлежащие муниципальные услуги 76,6% респондентов в Йоханнесбурге назвали ANC, 8% — DA. В Кейптауне ответственность на ANC возложили 47,2% опрошенных, на DA — 24%.

В вопросе о желаемом мэре Йоханнесбурга Хелен Зилле получила 30,6% поддержки, лидер ActionSA Герман Машаба — 23,4%, действующий мэр Дада Мореро — 15%. В Кейптауне действующий мэр Джордин Хилл-Льюис набрал 55,4% в таком опросе.

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