W Sudanie wojna między Siłami Zbrojnymi kraju a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia doprowadziła do przesiedlenia około 14 milionów ludzi. Konflikt, który trwa już czwarty rok, zrujnował gospodarkę państwa liczącego około 50 milionów mieszkańców, a międzynarodowe wysiłki na rzecz osiągnięcia trwałego zawieszenia broni dotąd nie przyniosły rezultatów, podaje The National.

Niedobór pomocy

Lider sojuszu Sumud, opowiadającego się za rządami cywilnymi w Sudanie, Mohamed Abdel Hakam nazwał tę sytuację jedną z największych katastrof humanitarnych na świecie. Jak powiedział, miliony przesiedlonych Sudańczyków żyją w niepewności, w trudnych warunkach tymczasowych schronień i pragną bezpiecznie wrócić do domów.

Sudański ekspert ds. humanitarnych Salah al-Amin oświadczył, że finansowanie pomocy dla uchodźców zmniejszyło się w tym roku w porównaniu z poprzednimi latami. Według jego oceny niedobór wynosi ponad 47% potrzebnych środków. Powiedział również, że UNICEF i Agencja ONZ ds. Uchodźców mają problemy finansowe, a część pracowników świadczących usługi dla uchodźców została zwolniona.

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Wezwania do międzynarodowej presji

Były cywilny członek Sudańskiej Rady Suwerennej Mohamed al-Faki wezwał społeczność międzynarodową do dalszego wywierania presji na dowódcę sudańskiej armii Abdela Fattaha al-Burhana, aby doprowadzić do zakończenia wojny. Al-Faki oskarżył go o sabotowanie inicjatyw pokojowych i oświadczył, że al-Burhan we wrześniu 2024 roku rzekomo obiecał państwom regionu i Stanom Zjednoczonym, że przybędzie na rozmowy w Genewie, lecz w ostatniej chwili się wycofał.

Al-Faki skrytykował również publiczne wystąpienia al-Burhana, w tym nagranie, na którym gra on w karty z wojskowymi i rozmawia z ludźmi. Zdaniem polityka takie działania nie świadczą o rzeczywistym poparciu społecznym. Twierdzi on, że dążenie al-Burhana do zostania prezydentem nie ma poparcia wśród innych wojskowych członków Rady Suwerennej i Ruchu Islamskiego.

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