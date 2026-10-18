Война в Судане привела к перемещению около 14 млн человек — The National

В Судане война между Вооружёнными силами страны и военизированными Силами быстрого реагирования привела к перемещению около 14 миллионов человек. Конфликт, который продолжается уже четвёртый год, разрушил экономику государства с населением около 50 миллионов человек, а международные усилия по достижению устойчивого прекращения огня до сих пор не дали результатов, сообщает The National.

Дефицит помощи

Лидер альянса «Сумуд», выступающего за гражданское правление в Судане, Мохамед Абдель Хакам назвал ситуацию одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире. По его словам, миллионы перемещённых суданцев живут в неопределённости, в тяжёлых условиях временных убежищ и стремятся безопасно вернуться домой.

Суданский эксперт по гуманитарным вопросам Салах аль-Амин заявил, что финансирование помощи беженцам в этом году сократилось по сравнению с предыдущими годами. По его оценке, дефицит составляет более 47% от необходимого объёма средств. Он также сказал, что финансовые проблемы испытывают ЮНИСЕФ и Агентство ООН по делам беженцев, а часть работников, предоставлявших услуги беженцам, была уволена.

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Призывы к международному давлению

Бывший гражданский член Суверенного совета Судана Мохамед аль-Факи призвал международное сообщество продолжать давление на командующего суданской армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана, чтобы добиться завершения войны. Аль-Факи обвинил его в срыве мирных инициатив и заявил, что аль-Бурхан в сентябре 2024 года якобы обещал региональным странам и Соединённым Штатам прибыть на переговоры в Женеве, но в последний момент отказался.

Аль-Факи также раскритиковал публичные появления аль-Бурхана, в частности видео, где тот играет в карты с военными и общается с людьми. По словам политика, такие действия не свидетельствуют о реальной народной поддержке. Он утверждает, что стремление аль-Бурхана стать президентом не имеет поддержки среди других военных членов Суверенного совета и Исламского движения.

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