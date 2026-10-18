苏丹战争导致约1400万人流离失所——The National

苏丹政府军与准军事快速支援部队之间的战争已导致约1400万人流离失所。这场已持续第四年的冲突摧毁了这个人口约5000万国家的经济，而国际社会为实现持久停火所作的努力至今未取得成果，The National报道。

援助短缺

主张在苏丹实行文官统治的“苏穆德”联盟领导人穆罕默德·阿卜杜勒·哈卡姆称，这一局势是世界上最大的 humanitarian 灾难之一。据他表示，数百万流离失所的苏丹人生活在不确定之中，身处临时避难所的艰苦条件下，并希望能够安全返回家园。

苏丹人道主义问题专家萨拉赫·阿明表示，今年对难民援助的资金较往年减少。据他估计，资金缺口超过所需资金的47%。他还表示，联合国儿童基金会和联合国难民署也面临财政问题，一些为难民提供服务的工作人员已被解雇。

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呼吁施加国际压力

苏丹主权委员会前文职成员穆罕默德·法基呼吁国际社会继续向苏丹军队指挥官阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉施压，以促成战争结束。法基指责他破坏和平倡议，并表示布尔汉据称曾于2024年9月向地区国家和美国承诺，将前往日内瓦参加谈判，但在最后一刻拒绝出席。

法基还批评了布尔汉的公开露面，包括一段他与军人打牌并与民众交谈的视频。这位政治人士表示，这类行为并不表明其拥有真正的民众支持。他声称，布尔汉想要成为总统的愿望未获得主权委员会其他军方成员和伊斯兰运动的支持。

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