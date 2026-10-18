Війна в Судані призвела до переміщення близько 14 млн людей — The National

У Судані війна між Збройними силами країни та воєнізованими Силами швидкої підтримки призвела до переміщення близько 14 мільйонів людей. Конфлікт, який триває вже четвертий рік, зруйнував економіку держави з населенням близько 50 мільйонів осіб, а міжнародні зусилля з досягнення сталого припинення вогню досі не дали результату, повідомляє The National.

Дефіцит допомоги

Лідер альянсу «Сумуд», що виступає за цивільне правління в Судані, Мохамед Абдель Хакам назвав ситуацію однією з найбільших гуманітарних катастроф у світі. За його словами, мільйони переміщених суданців живуть у невизначеності, у важких умовах тимчасових прихистків і прагнуть безпечно повернутися додому.

Суданський експерт з гуманітарних питань Салах аль-Амін заявив, що цього року фінансування допомоги біженцям скоротилося порівняно з попередніми роками. За його оцінкою, дефіцит становить понад 47% від потрібного обсягу коштів. Він також сказав, що фінансові проблеми мають ЮНІСЕФ і Агентство ООН у справах біженців, а частину працівників, які надавали послуги біженцям, звільнили.

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Заклики до міжнародного тиску

Колишній цивільний член Суверенної ради Судану Мохамед аль-Факі закликав міжнародну спільноту продовжувати тиск на командувача суданської армії Абдель Фаттаха аль-Бурхана, щоб домогтися завершення війни. Аль-Факі звинуватив його у зриві мирних ініціатив і заявив, що аль-Бурхан у вересні 2024 року нібито обіцяв регіональним країнам та Сполученим Штатам прибути на переговори в Женеві, але в останній момент відмовився.

Аль-Факі також розкритикував публічні появи аль-Бурхана, зокрема відео, де той грає в карти з військовими та спілкується з людьми. За словами політика, такі дії не свідчать про реальну народну підтримку. Він стверджує, що прагнення аль-Бурхана стати президентом не має підтримки серед інших військових членів Суверенної ради та Ісламського руху.

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