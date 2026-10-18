Аризона в США присоединилась к судебному делу Невады против администрации президента Дональда Трампа из-за предложенного сокращения объемов воды, которую штаты получают из реки Колорадо. Об этом сообщает The Guardian.

Предложенные ограничения

Министерство внутренних дел США летом объявило об ограничениях, которые в зависимости от состояния реки могут существенно сократить поставки воды штатам нижнего бассейна Колорадо — Аризоне, Калифорнии и Неваде — в течение следующих двух лет.

Водохранилища Мид и Пауэлл, крупнейшие в речной системе, опустились до исторически низких уровней из-за чрезмерного использования воды и изменения климата. Федеральное правительство вмешалось после того, как штаты пропустили несколько сроков для достижения консенсуса по распределению водных ресурсов.

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Спор между штатами

Штаты верхнего бассейна — Вайоминг, Колорадо, Юта и Нью-Мексико — заявляли, что за дефицит воды в водохранилищах ответственны их соседи из нижнего бассейна, поэтому именно они должны подвергнуться наибольшим сокращениям. Штаты верхнего бассейна освободили от таких ограничений, что вызвало резкую критику со стороны руководства штатов нижнего бассейна.

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс заявила, что, по ее мнению, федеральное правительство не требует от штатов верхнего бассейна выполнения обязательств по поставке воды Аризоне и угрожает чрезмерными сокращениями. Директор водного департамента Аризоны Том Бушацке отметил, что участие в иске Невады необходимо для защиты прав штата на воду Колорадо и поиска совместного решения с Калифорнией и Невадой.

Среди опасений относительно состояния реки — сценарий, при котором уровень воды в водохранилищах снизится настолько, что Колорадо фактически не сможет течь вниз по течению.

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