Аризона долучилася до позову Невади щодо води Колорадо — The Guardian

Аризона у США долучилася до судової справи Невади проти адміністрації президента Дональда Трампа через запропоноване скорочення обсягів води, яку штати отримують із річки Колорадо. Про це повідомляє The Guardian.

Запропоновані обмеження

Міністерство внутрішніх справ США влітку оголосило про обмеження, які залежно від стану річки можуть суттєво скоротити постачання води штатам нижнього басейну Колорадо — Аризоні, Каліфорнії та Неваді — упродовж наступних двох років.

Водосховища Мід і Пауелл, найбільші у річковій системі, опустилися до історично низьких рівнів через надмірне використання води та зміну клімату. Федеральний уряд втрутився після того, як штати пропустили кілька термінів для досягнення консенсусу щодо розподілу водних ресурсів.

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Суперечка між штатами

Штати верхнього басейну — Вайомінг, Колорадо, Юта та Нью-Мексико — заявляли, що за дефіцит води у водосховищах відповідальні їхні сусіди з нижнього басейну, тож саме вони мають зазнати найбільших скорочень. Штати верхнього басейну звільнили від таких обмежень, що викликало різку критику з боку керівництва штатів нижнього басейну.

Губернаторка Аризони Кеті Гоббс заявила, що федеральний уряд, на її думку, не вимагає від штатів верхнього басейну виконання зобов’язань із постачання води Аризоні та погрожує надмірними скороченнями. Директор водного департаменту Аризони Том Бушацке зазначив, що участь у позові Невади потрібна для захисту прав штату на воду Колорадо й пошуку спільного рішення з Каліфорнією та Невадою.

Серед побоювань щодо стану річки — сценарій, за якого рівень води у водосховищах знизиться настільки, що Колорадо фактично не зможе текти вниз за течією.

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