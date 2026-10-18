Arizona w USA dołączyła do sprawy sądowej Nevady przeciwko administracji prezydenta Donalda Trumpa w związku z proponowanym ograniczeniem ilości wody, którą stany otrzymują z rzeki Kolorado. Informuje o tym The Guardian.

Proponowane ograniczenia

Departament Spraw Wewnętrznych USA ogłosił latem ograniczenia, które w zależności od stanu rzeki mogą znacząco zmniejszyć dostawy wody do stanów dolnego dorzecza Kolorado — Arizony, Kalifornii i Nevady — w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jeziora Mead i Powell, największe zbiorniki w systemie rzecznym, spadły do historycznie niskich poziomów z powodu nadmiernego wykorzystania wody i zmian klimatu. Rząd federalny interweniował po tym, jak stany nie dotrzymały kilku terminów osiągnięcia konsensusu w sprawie podziału zasobów wodnych.

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Spór między stanami

Stany górnego dorzecza — Wyoming, Kolorado, Utah i Nowy Meksyk — twierdziły, że za niedobór wody w zbiornikach odpowiadają ich sąsiedzi z dolnego dorzecza, dlatego to oni powinni ponieść największe ograniczenia. Stany górnego dorzecza zwolniono z takich ograniczeń, co wywołało ostrą krytykę ze strony władz stanów dolnego dorzecza.

Gubernatorka Arizony Katie Hobbs oświadczyła, że jej zdaniem rząd federalny nie wymaga od stanów górnego dorzecza wypełniania zobowiązań dotyczących dostaw wody do Arizony i grozi nadmiernymi ograniczeniami. Dyrektor departamentu wodnego Arizony Tom Buschatzke zaznaczył, że udział w pozwie Nevady jest potrzebny do ochrony praw stanu do wody z Kolorado i znalezienia wspólnego rozwiązania z Kalifornią i Nevadą.

Wśród obaw dotyczących stanu rzeki jest scenariusz, w którym poziom wody w zbiornikach spadnie tak bardzo, że Kolorado faktycznie nie będzie mogła płynąć w dół rzeki.

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