美国亚利桑那州加入了内华达州针对唐纳德·特朗普总统政府提起的诉讼，争议涉及拟议削减各州从科罗拉多河获得的水量。《卫报》对此进行了报道。

拟议限制

美国内政部于夏季宣布限制措施，根据河流状况，这些措施可能在未来两年内大幅削减向科罗拉多河下游流域各州——亚利桑那州、加利福尼亚州和内华达州——供应的水量。

该河流系统中最大的两个水库——米德湖和鲍威尔湖——因过度用水和气候变化已降至历史低位。在各州错过数个就水资源分配达成共识的期限后，联邦政府进行了干预。

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州际争端

上游流域各州——怀俄明州、科罗拉多州、犹他州和新墨西哥州——曾表示，水库缺水应由其下游流域邻州负责，因此后者应承受最大幅度的削减。上游流域各州被豁免于此类限制，这引发了下游流域各州领导层的强烈批评。

亚利桑那州州长凯蒂·霍布斯表示，她认为联邦政府没有要求上游流域各州履行向亚利桑那州供水的义务，却威胁要实施过度削减。亚利桑那州水务部门主管汤姆·布沙茨克表示，参与内华达州的诉讼对于保护该州获得科罗拉多河水的权利，并与加利福尼亚州和内华达州寻求共同解决方案是必要的。

对于河流状况的担忧之一是这样一种情景：水库水位降至如此之低，以至于科罗拉多河实际上无法继续向下游流淌。

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