У Газі від ударів ізраїльських дронів загинули щонайменше шестеро палестинців — Al Jazeera

У Секторі Гази в Палестині внаслідок ударів ізраїльських безпілотників у суботу загинули щонайменше шестеро палестинців. Атаки сталися на півночі, в центральній та південній частинах анклаву, повідомляє Al Jazeera з посиланням на палестинських медиків і працівників екстрених служб.

Удари в кількох районах

За даними палестинського агентства Wafa, один чоловік загинув, ще кілька людей зазнали поранень після удару дрона по групі цивільних поблизу кладовища Аль-Фалуджа на захід від табору біженців Джабалія. Ще одна людина загинула, кілька осіб були поранені внаслідок удару в районі Аль-Мавасі в Рафаху.

Персонал лікарні «Аш-Шифа» повідомив про двох загиблих у районі Туффах на північному сході міста Газа. Свідки розповіли телеканалу, що постраждалі поверталися з поховання людини, яка загинула внаслідок попереднього удару. Ще одна людина загинула після атаки дрона на сході міста Газа.

У Дейр-ель-Балаху в центральній частині анклаву лікарня мучеників Аль-Акси повідомила про одного загиблого та одного пораненого.

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Дані про жертви та становище дітей

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від оголошення 10 жовтня 2025 року припинення вогню, укладеного за посередництва США, загинули 1511 палестинців, ще 5375 були поранені. За попередні 48 годин відомство зафіксувало шість загиблих і 43 поранених.

За даними міністерства, від початку війни у жовтні 2023 року в Газі загинули 74 469 палестинців, поранення дістали 175 492 людини. ЮНІСЕФ повідомив, що від початку припинення вогню загинули понад 340 дітей; протягом двох попередніх тижнів загинули семеро дітей, а щонайменше 33 зазнали тяжких поранень.

В організації також зазначили, що близько 800 тисяч дітей залишаються переміщеними особами та живуть у наметах або небезпечних будівлях. Міністерство охорони здоров’я Гази попередило, що понад 1,4 мільйона палестинців можуть до кінця року зіткнутися з кризовим рівнем гострого дефіциту продовольства або гіршими умовами.

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