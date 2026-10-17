半岛电视台援引巴勒斯坦医务人员和紧急服务人员的话报道，周六，巴勒斯坦加沙地带至少6名巴勒斯坦人因以色列无人机袭击而死亡。袭击发生在该飞地的北部、中部和南部地区。

多个地区遭袭

据巴勒斯坦通讯社瓦法社消息，一架无人机袭击了贾巴利亚难民营以西阿尔法卢贾公墓附近的一群平民，造成一名男子死亡，另有数人受伤。拉法的阿尔马瓦西地区遭袭，造成另一人死亡、数人受伤。

希法医院工作人员报告称，加沙城东北部图法赫地区有两人死亡。目击者告诉半岛电视台，伤亡人员当时正从一名在此前袭击中丧生者的葬礼返回。加沙城东部发生无人机袭击后，另有一人死亡。

在该飞地中部的代尔拜拉赫，阿克萨烈士医院报告称，一人死亡、一人受伤。

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伤亡数据与儿童状况

加沙卫生部表示，自2025年10月10日宣布由美国斡旋达成的停火以来，已有1511名巴勒斯坦人死亡，另有5375人受伤。在此前48小时内，该部门记录了6人死亡、43人受伤。

根据该部门的数据，自2023年10月战争开始以来，加沙已有74,469名巴勒斯坦人死亡，175,492人受伤。联合国儿童基金会表示，自停火开始以来，已有超过340名儿童死亡；此前两周内有7名儿童死亡，至少33人遭受重伤。

该组织还指出，约80万名儿童仍处于流离失所状态，居住在帐篷或不安全的建筑物中。加沙卫生部警告称，到今年年底，超过140万名巴勒斯坦人可能面临危机级别的急性粮食短缺或更糟糕的状况。

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