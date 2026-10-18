巴基斯坦竞争委员会开发了一套基于人工智能的系统，用于识别政府采购市场中卡特尔串通的隐藏迹象。该系统名为 Bid-Rigging Detection System（BRDS，围标识别系统），将分析大量招标数据，并标记可疑的投标模式以供进一步核查。《快报论坛报》报道。

委员会估计，巴基斯坦公共部门每年用于采购商品、工程和服务的支出约为600亿美元。政府采购约占该国国内生产总值的15%至20%。

寻找隐藏 схемы

委员会指出，此前，采购数据分散以及缺乏与公司所有者登记册的自动化连接，阻碍了对复杂 схемы 的系统性识别。这使得追踪轮流中标、提交形式上的竞争性投标以及关联公司参与多个招标等做法变得困难。

BRDS旨在改变工作方式，从处理投诉和人工分析个别采购项目，转向基于数据的主动市场监测。该系统正处于开发和部署准备的高级阶段。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

用于核查的数据

委员会已与公共采购监管局、省级采购机构以及巴基斯坦证券交易委员会就数据整合和工作协调达成协议。

竞争委员会主席法里德·艾哈迈德·塔拉尔表示，价值数万亿卢比的采购不可能仅通过投诉和人工审查每一项招标得到有效监督。他强调，BRDS生成的信号只会构成启动调查的依据，而非认定存在违规行为的结论。每个案件都需要根据2010年《竞争法》进行单独核查、收集证据和法律评估。

该系统还在斯坦福计算反垄断项目发布的第五份跨机构报告《Computational Antitrust Worldwide》中被提及。该报告汇集了30个竞争保护机构在执法中使用计算工具的经验。

关注我们在