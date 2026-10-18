Комиссия по конкуренции Пакистана разработала систему на основе искусственного интеллекта для выявления скрытых признаков картельных сговоров на рынке государственных закупок. Система Bid-Rigging Detection System, или BRDS, будет анализировать большие массивы данных о тендерах и отмечать подозрительные модели подачи заявок для дальнейшей проверки. Об этом сообщает The Express Tribune.

По оценке Комиссии, ежегодно на закупку товаров, работ и услуг в государственном секторе Пакистана тратится около 60 млрд долларов. Государственные закупки составляют примерно 15–20% валового внутреннего продукта страны.

Поиск скрытых схем

В Комиссии отметили, что ранее системному выявлению сложных схем препятствовали разрозненность данных о закупках и отсутствие автоматизированной связи с реестрами владельцев компаний. Это затрудняло отслеживание таких практик, как чередование победителей торгов, подача формально конкурентных заявок и участие связанных компаний в нескольких тендерах.

BRDS должна изменить подход: перейти от реагирования на жалобы и ручного анализа отдельных закупок к проактивному мониторингу рынка на основе данных. Система находится на продвинутой стадии разработки и подготовки к внедрению.

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Данные для проверок

Комиссия достигла договоренностей с Управлением регулирования государственных закупок, провинциальными органами закупок и Комиссией по ценным бумагам и биржам Пакистана об интеграции данных и координации работы.

Председатель Комиссии по конкуренции Фарид Ахмад Тарар заявил, что закупки на триллионы рупий невозможно эффективно контролировать только через жалобы и ручное изучение каждого тендера. Он подчеркнул: сигналы, сформированные BRDS, будут лишь основанием для расследования, а не выводом о нарушении. Каждый случай потребует отдельной проверки, сбора доказательств и правовой оценки в соответствии с Законом о конкуренции 2010 года.

Систему также упомянули в пятом межведомственном докладе Computational Antitrust Worldwide, опубликованном Stanford Computational Antitrust. В докладе собран опыт 30 органов по защите конкуренции по использованию вычислительных инструментов в правоприменении.

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