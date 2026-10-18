Komisja ds. Konkurencji Pakistanu opracowała system oparty na sztucznej inteligencji do wykrywania ukrytych oznak zmów kartelowych na rynku zamówień publicznych. System Bid-Rigging Detection System, czyli BRDS, będzie analizował duże zbiory danych dotyczących przetargów i oznaczał podejrzane wzorce składania ofert do dalszej weryfikacji. Informuje o tym The Express Tribune.

Według szacunków Komisji, każdego roku na zakup towarów, robót i usług w sektorze publicznym Pakistanu wydaje się około 60 mld dolarów. Zamówienia publiczne stanowią około 15–20% produktu krajowego brutto państwa.

Poszukiwanie ukrytych schematów

Komisja zaznaczyła, że wcześniej systematyczne wykrywanie złożonych schematów utrudniały rozproszone dane o zamówieniach oraz brak zautomatyzowanych powiązań z rejestrami właścicieli firm. Utrudniało to śledzenie takich praktyk jak rotacja zwycięzców przetargów, składanie ofert pozornie konkurencyjnych oraz udział powiązanych firm w wielu przetargach.

BRDS ma zmienić podejście z reagowania na skargi i ręcznej analizy poszczególnych zamówień na proaktywne, oparte na danych monitorowanie rynku. System znajduje się na zaawansowanym etapie rozwoju i przygotowań do wdrożenia.

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Dane do weryfikacji

Komisja osiągnęła porozumienia z Urzędem Regulacji Zamówień Publicznych, prowincjonalnymi organami ds. zamówień oraz Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu w sprawie integracji danych i koordynacji pracy.

Przewodniczący Komisji ds. Konkurencji Farid Ahmad Tarar oświadczył, że zamówień o wartości bilionów rupii nie da się skutecznie kontrolować wyłącznie poprzez skargi i ręczne badanie każdego przetargu. Podkreślił, że sygnały generowane przez BRDS będą jedynie podstawą do wszczęcia postępowania, a nie wnioskiem o naruszeniu. Każdy przypadek będzie wymagał odrębnej weryfikacji, zebrania dowodów i oceny prawnej zgodnie z ustawą o konkurencji z 2010 roku.

System wspomniano również w piątym międzyinstytucjonalnym raporcie Computational Antitrust Worldwide, opublikowanym przez Stanford Computational Antitrust. Raport gromadzi doświadczenia 30 organów ochrony konkurencji w zakresie stosowania narzędzi obliczeniowych w egzekwowaniu prawa.

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