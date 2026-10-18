西班牙针对移民特别合法化的申请受理于2026年6月30日结束。该计划共收到1,174,978份申请，截至7月2日，其中609,737份已被受理审查，《里约时报》报道。

约79.6%的申请人根据所谓的“特别扎根”程序申请许可，另有20.4%的申请来自此前申请过国际保护的人士。83.2%的申请通过线上提交。该国开设了448个提交材料的机构，包括邮局、社会保障办公室和移民服务机构。

计划条件

该计划由2026年4月14日第316/2026号皇家法令推出。申请窗口从4月16日持续至6月30日。如获批准，申请人将获得为期一年的居留和工作许可，可在经济的任何部门作为雇员或自雇人士工作。

根据特别扎根程序申请许可的资格适用于成年人：其须在2026年1月1日前已身处西班牙，在提交申请时仍留在该国，并且在申请前已在当地连续居住至少五个月。此外，他们还须提供身份证明文件、无犯罪记录，并满足至少一项附加条件：拥有工作、就业邀约或自雇声明；与未成年或受抚养的家庭成员共同生活；或由社会服务部门确认处于脆弱状态。

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申请审查与政治反应

主管机构必须在案件登记后的三个月内作出决定。如果未在这一期限内作出决定，将被视为拒绝。获得肯定决定后，申请人必须在一个月内办理外国人身份证，即Tarjeta de Identidad de Extranjero。

首相佩德罗·桑切斯于6月30日公布了一项更广泛的融合与公民身份计划，其中包括此次合法化。政府数据显示，2026年为实施该计划拨款超过5.05亿欧元。反对党人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍奥称大规模合法化不负责任，并表示这可能成为新一轮移民的刺激因素。

根据西班牙国家统计局数据，截至2026年7月1日，该国有7,437,543名外国人居住。第二季度，抵达人数最多的是哥伦比亚公民，为3.4万人；委内瑞拉公民为2.33万人；摩洛哥公民为2.11万人。

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