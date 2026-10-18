W Hiszpanii 30 czerwca 2026 roku zakończył się nabór wniosków w ramach nadzwyczajnej legalizacji migrantów. Łącznie do programu złożono 1 174 978 wniosków, a według stanu na 2 lipca 609 737 z nich przyjęto do rozpatrzenia, informuje The Rio Times.

Około 79,6% wnioskodawców ubiegało się o zezwolenie w ramach tak zwanej procedury nadzwyczajnego zakorzenienia, a kolejne 20,4% wniosków pochodziło od osób, które wcześniej złożyły wnioski o ochronę międzynarodową. Przez internet złożono 83,2% wniosków. W kraju otwarto 448 placówek do składania dokumentów, w tym urzędy pocztowe, biura zabezpieczenia społecznego i służby migracyjne.

Warunki programu

Program wprowadzono dekretem królewskim nr 316/2026 z 14 kwietnia 2026 roku. Okres składania wniosków trwał od 16 kwietnia do 30 czerwca. W przypadku zatwierdzenia wnioskodawcy otrzymują roczne zezwolenie na pobyt i pracę w każdym sektorze gospodarki — jako pracownicy najemni lub osoby samozatrudnione.

O zezwolenie w ramach procedury nadzwyczajnego zakorzenienia mogły ubiegać się osoby pełnoletnie, które przebywały w Hiszpanii przed 1 stycznia 2026 roku, pozostawały w kraju w momencie składania wniosku oraz mieszkały tam nieprzerwanie przez co najmniej pięć miesięcy przed złożeniem wniosku. Wymagano od nich także dokumentu tożsamości, braku karalności oraz spełnienia co najmniej jednego dodatkowego warunku: posiadania pracy, oferty zatrudnienia lub deklaracji samozatrudnienia; zamieszkiwania w rodzinie z małoletnimi lub zależnymi członkami rodziny; albo potwierdzonej przez służby socjalne szczególnej wrażliwości.

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Rozpatrywanie wniosków i reakcja polityczna

Właściwy organ musi podjąć decyzję w ciągu trzech miesięcy od zarejestrowania sprawy. Jeśli decyzja nie zostanie podjęta w tym terminie, będzie to uznane za odmowę. Po pozytywnej decyzji wnioskodawca musi w ciągu miesiąca uzyskać kartę cudzoziemca — Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Premier Pedro Sánchez 30 czerwca przedstawił szerszy Plan Integracji i Obywatelstwa, który obejmuje tę legalizację. Według danych rządu na realizację planu w 2026 roku przeznaczono ponad 505 mln euro. Lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Núñez Feijóo nazwał masową legalizację nieodpowiedzialną i oświadczył, że może ona stać się bodźcem dla nowej migracji.

Według danych hiszpańskiego Narodowego Instytutu Statystyki na 1 lipca 2026 roku w kraju mieszkało 7 437 543 cudzoziemców. W drugim kwartale najwięcej przybyłych było wśród obywateli Kolumbii — 34 tysiące, Wenezueli — 23,3 tysiąca oraz Maroka — 21,1 tysiąca.

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