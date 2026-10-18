В Испании 30 июня 2026 года завершился прием заявлений на чрезвычайную легализацию мигрантов. Всего на программу подали 1 174 978 заявлений, а по состоянию на 2 июля 609 737 из них приняли к рассмотрению, сообщает The Rio Times.

Около 79,6% заявителей просили разрешение по процедуре так называемого чрезвычайного укоренения, еще 20,4% обращений поступили от людей, ранее подавших заявления о международной защите. В онлайн-формате подали 83,2% заявлений. Для подачи документов в стране открыли 448 учреждений, в том числе почтовые отделения, офисы социального страхования и миграционные службы.

Условия программы

Программа была введена королевским декретом №316/2026 от 14 апреля 2026 года. Окно для подачи заявлений действовало с 16 апреля по 30 июня. В случае одобрения заявители получают годовое разрешение на проживание и работу в любом секторе экономики — в качестве наемных работников или самозанятых лиц.

На разрешение по процедуре чрезвычайного укоренения могли претендовать совершеннолетние лица, находившиеся в Испании до 1 января 2026 года, остававшиеся в стране на момент подачи заявления и прожившие там непрерывно не менее пяти месяцев до обращения. От них также требовали документ, удостоверяющий личность, отсутствие судимости и выполнение как минимум одного дополнительного условия: наличие работы, предложения о трудоустройстве или декларации о самозанятости; проживание в семье с несовершеннолетними или зависимыми членами семьи; либо подтвержденную социальными службами уязвимость.

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Рассмотрение заявлений и политическая реакция

Компетентный орган должен принять решение в течение трех месяцев после регистрации дела. Если решение не будет принято в этот срок, это будет считаться отказом. После положительного решения заявитель должен в течение месяца оформить карту иностранца — Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Премьер-министр Педро Санчес 30 июня представил более широкий План интеграции и гражданства, в который входит эта легализация. По данным правительства, на реализацию плана в 2026 году предусмотрено более 505 млн евро. Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо назвал массовую легализацию безответственной и заявил, что она может стать стимулом для новой миграции.

По данным Национального института статистики Испании, по состоянию на 1 июля 2026 года в стране проживали 7 437 543 иностранца. Во втором квартале больше всего прибывших было среди граждан Колумбии — 34 тысячи, Венесуэлы — 23,3 тысячи и Марокко — 21,1 тысячи.

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