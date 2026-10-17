Co najmniej sześciu Palestyńczyków zginęło w sobotę w Strefie Gazy w Palestynie w wyniku ataków izraelskich dronów. Ataki miały miejsce w północnej, centralnej i południowej części enklawy, informuje Al Jazeera, powołując się na palestyńskich medyków i pracowników służb ratunkowych.

Ataki w kilku rejonach

Według palestyńskiej agencji Wafa jeden mężczyzna zginął, a kilka innych osób zostało rannych po tym, jak dron zaatakował grupę cywilów w pobliżu cmentarza Al-Faludża na zachód od obozu dla uchodźców Dżabalija. Kolejna osoba zginęła, a kilka osób zostało rannych w wyniku ataku w rejonie Al-Mawasi w Rafah.

Personel szpitala Asz-Szifa poinformował o dwóch ofiarach śmiertelnych w rejonie Tuffah na północnym wschodzie miasta Gaza. Świadkowie powiedzieli stacji, że poszkodowani wracali z pogrzebu osoby, która zginęła w wyniku wcześniejszego ataku. Kolejna osoba zginęła po ataku drona we wschodniej części miasta Gaza.

W Dajr al-Balah, w centralnej części enklawy, szpital Męczenników Al-Aksa poinformował o jednej osobie zabitej i jednej rannej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane o ofiarach i sytuacja dzieci

Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że od ogłoszenia 10 października 2025 roku zawieszenia broni wynegocjowanego przy pośrednictwie USA zginęło 1511 Palestyńczyków, a kolejnych 5375 zostało rannych. W ciągu poprzednich 48 godzin resort odnotował sześć ofiar śmiertelnych i 43 rannych.

Według ministerstwa od początku wojny w październiku 2023 roku w Gazie zginęło 74 469 Palestyńczyków, a 175 492 osoby odniosły obrażenia. UNICEF podał, że od początku zawieszenia broni zginęło ponad 340 dzieci; w ciągu poprzednich dwóch tygodni zginęło siedmioro dzieci, a co najmniej 33 doznało ciężkich obrażeń.

Organizacja zaznaczyła również, że około 800 tysięcy dzieci pozostaje przesiedlonych i mieszka w namiotach lub niebezpiecznych budynkach. Ministerstwo Zdrowia Gazy ostrzegło, że do końca roku ponad 1,4 mln Palestyńczyków może stanąć w obliczu kryzysowego poziomu ostrego braku żywności lub gorszych warunków.

Czytaj nas na