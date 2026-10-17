В секторе Газа в Палестине в результате ударов израильских беспилотников в субботу погибли не менее шести палестинцев. Атаки произошли в северной, центральной и южной частях анклава, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинских медиков и работников экстренных служб.

Удары в нескольких районах

По данным палестинского агентства Wafa, один мужчина погиб, еще несколько человек получили ранения после удара дрона по группе гражданских лиц возле кладбища Аль-Фалуджа к западу от лагеря беженцев Джабалия. Еще один человек погиб, несколько получили ранения в результате удара в районе Аль-Маваси в Рафахе.

Персонал больницы «Аш-Шифа» сообщил о двух погибших в районе Туффах на северо-востоке города Газа. Очевидцы рассказали телеканалу, что пострадавшие возвращались с похорон человека, погибшего в результате предыдущего удара. Еще один человек погиб после атаки дрона на востоке города Газа.

В Дейр-эль-Балахе, в центральной части анклава, больница мучеников Аль-Аксы сообщила об одном погибшем и одном раненом.

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Данные о жертвах и положение детей

Министерство здравоохранения Газы заявило, что с момента объявления 10 октября 2025 года прекращения огня, достигнутого при посредничестве США, погибли 1511 палестинцев, еще 5375 получили ранения. За предыдущие 48 часов ведомство зафиксировало шесть погибших и 43 раненых.

По данным министерства, с начала войны в октябре 2023 года в Газе погибли 74 469 палестинцев, ранения получили 175 492 человека. ЮНИСЕФ сообщил, что с начала прекращения огня погибли более 340 детей; за предыдущие две недели погибли семеро детей, а как минимум 33 получили тяжелые ранения.

В организации также отметили, что около 800 тысяч детей остаются перемещенными лицами и живут в палатках или небезопасных зданиях. Министерство здравоохранения Газы предупредило, что более 1,4 миллиона палестинцев могут до конца года столкнуться с кризисным уровнем острой нехватки продовольствия или еще худшими условиями.

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