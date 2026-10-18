Спутниковые снимки зафиксировали у побережья Вонсана в КНДР 80-метровое роскошное судно с 50-метровым бассейном вдоль палубы и водными горками. Как сообщает BBC News, корабль находился в водах возле полуострова Кальма с июля до середины октября 2026 года.

До этого судно несколько месяцев находилось на объекте технического обслуживания, а в начале июля переместилось к побережью Кальмы. Неподалеку расположена большая вилла, которой, по данным BBC, пользуются лидер КНДР Ким Чен Ын и его семья.

Четыре крупных судна возле Вонсана

BBC отследила четыре крупных судна длиной примерно 50, 55, 60 и 80 метров. Все они неоднократно появлялись возле виллы в Вонсане в течение 2026 года. Два судна длиной 50 и 55 метров до конца августа видели возле островов Тэ и Син, а 60-метровое судно заметили возле виллы еще на прошлой неделе.

На снимках рядом с 50-метровым судном также видны четыре меньшие лодки. Эксперт по спутниковым изображениям Чон Сон Хак предположил, что они доставляли на крупные суда людей, топливо и припасы. Он отметил, что острова Тэ и Син могут обеспечивать уединение и приватность.

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Вероятная связь с руководством КНДР

Официально Пхеньян не раскрывал владельцев судов. В то же время бывшие чиновники КНДР, перебежчики и эксперты, с которыми общалась BBC, считают, что владеть такими кораблями или свободно пользоваться ими могли только люди, связанные с руководством страны. Бывший сотрудник партийного Офиса 39 Ри Чон Хо заявил, что зимой суда держали на верфи, а летом перемещали к вилле Ким Чен Ына или в район Кальмы для отдыха.

Анализ исторических спутниковых снимков также выявил в Вонсане крупное судно с похожими характерными чертами еще в 2002 году, когда страной руководил Ким Чен Ир. Расположение кораблей само по себе не подтверждает пребывание там семьи Кимов, однако их перемещения совпадают с периодами отсутствия Ким Чен Ына на публичных мероприятиях.

По данным доклада ООН за 2025 год, около 40% населения КНДР недоедает из-за хронической нехватки продовольствия. Стоимость зафиксированных судов неизвестна, однако сопоставимые по классу роскошные яхты могут стоить от десятков миллионов до более чем 100 млн долларов.

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