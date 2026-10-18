卫星图像在朝鲜元山海岸附近记录到一艘长80米的豪华船只，甲板沿线设有一座长50米的游泳池和水上滑梯。BBC News报道称，该船从2026年7月至10月中旬一直位于卡尔马半岛附近水域。

在此之前，该船在一处维护设施停留了数月，并于7月初转移至卡尔马海岸。BBC称，附近有一座大型别墅，朝鲜领导人金正恩及其家人使用该别墅。

元山附近的四艘大型船只

BBC追踪了四艘大型船只，长度约为50米、55米、60米和80米。2026年期间，它们都曾多次出现在元山别墅附近。两艘长50米和55米的船只截至8月底曾出现在泰岛和辛岛附近，而这艘60米长的船只上周仍在别墅附近被发现。

图像中，在这艘50米长的船只旁还可看到四艘较小的船。卫星图像专家郑成学推测，它们向大型船只运送人员、燃料和补给。他指出，泰岛和辛岛可能提供隐蔽性和私密性。

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可能与朝鲜领导层有关联

平壤尚未正式披露这些船只的所有者。不过，接受BBC采访的朝鲜前官员、脱北者和专家认为，只有与该国领导层有关联的人才能拥有或自由使用此类船只。曾任朝鲜劳动党39号办公室工作人员的李正浩表示，冬季这些船只停放在造船厂，夏季则被转移至金正恩的别墅或卡尔马地区度假。

对历史卫星图像的分析还发现，早在2002年、金正日执政期间，元山就曾出现一艘具有类似显著特征的大型船只。船只的位置本身并不能证实金氏家族在那里，但它们的移动与金正恩缺席公开活动的时期相吻合。

根据联合国2025年的一份报告，约40%的朝鲜人口因长期粮食短缺而营养不良。被记录船只的价值未知，但同级别的豪华游艇价格可能从数千万美元到超过1亿美元不等。

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