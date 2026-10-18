Zdjęcia satelitarne zarejestrowały u wybrzeży Wonsanu w KRLD 80-metrowy luksusowy statek z 50-metrowym basenem wzdłuż pokładu i zjeżdżalniami wodnymi. Jak informuje BBC News, statek znajdował się na wodach w pobliżu Półwyspu Kalma od lipca do połowy października 2026 roku.

Wcześniej statek przez kilka miesięcy stał w obiekcie obsługi technicznej, a na początku lipca przeniósł się w okolice wybrzeża Kalmy. W pobliżu znajduje się duża willa, z której, według BBC, korzystają przywódca KRLD Kim Dzong Un i jego rodzina.

Cztery duże statki w pobliżu Wonsanu

BBC śledziło cztery duże statki o długości około 50, 55, 60 i 80 metrów. Wszystkie wielokrotnie pojawiały się w pobliżu willi w Wonsanie w 2026 roku. Dwa statki o długości 50 i 55 metrów widziano w pobliżu wysp Tae i Sin do końca sierpnia, a 60-metrowy statek zauważono w pobliżu willi jeszcze w ubiegłym tygodniu.

Na zdjęciach obok 50-metrowego statku widoczne są także cztery mniejsze łodzie. Ekspert ds. zdjęć satelitarnych Cheong Seong-hak przypuszcza, że dostarczały one na duże statki ludzi, paliwo i zapasy. Zaznaczył, że wyspy Tae i Sin mogą zapewniać odosobnienie i prywatność.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prawdopodobny związek z kierownictwem KRLD

Pjongjang oficjalnie nie ujawnił właścicieli statków. Byli urzędnicy KRLD, uciekinierzy i eksperci, z którymi rozmawiała BBC, uważają jednak, że posiadać takie statki lub swobodnie z nich korzystać mogły tylko osoby związane z kierownictwem kraju. Ri Jong-ho, były pracownik partyjnego Biura 39, oświadczył, że zimą statki trzymano w stoczni, a latem przemieszczano je do willi Kim Dzong Una lub w rejon Kalmy w celach wypoczynkowych.

Analiza historycznych zdjęć satelitarnych ujawniła także w Wonsanie duży statek o podobnych charakterystycznych cechach już w 2002 roku, gdy krajem rządził Kim Dzong Il. Sama lokalizacja statków nie potwierdza obecności rodziny Kimów, jednak ich przemieszczanie się zbiega się z okresami nieobecności Kim Dzong Una na wydarzeniach publicznych.

Według raportu ONZ z 2025 roku około 40% ludności KRLD jest niedożywione z powodu chronicznego niedoboru żywności. Wartość zarejestrowanych statków jest nieznana, jednak porównywalne luksusowe jachty mogą kosztować od dziesiątek milionów do ponad 100 mln dolarów.

Czytaj nas na