反腐败调查局（Idac）暂时撤回了针对Eskom前高级官员阿布拉姆·马桑戈和弗朗斯·赫拉库迪的指控，该案涉及围绕Kusile的涉嫌欺诈和腐败。与此同时，该机构表示将恢复相关指控，TimesLIVE报道。

Idac发言人亨利·马莫塔梅没有解释暂时撤回指控的原因。该案已在法院审理超过五年。

合同与其他被告

该案最初涉及五名被告。案件涉及与Tubular Construction Projects签订的价值7.45亿兰特的合同，金额后来增至14亿兰特。控方称，马桑戈和赫拉库迪收受了约3000万兰特贿赂。

另外两名被告——加德森·科戈莫斯瓦纳和英国公民托马斯·洛马斯——承认存在不当行为，并根据认罪及量刑协议被定罪。洛马斯被从英国引渡，以参与此案。马莫塔梅指出，根据协议条款，已被定罪者必须在刑事诉讼中向控方提供所需信息。

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资产冻结仍然有效

比勒陀利亚大学法学讲师卢埃林·柯利维斯认为，检察官可能正在重新审查针对马桑戈和赫拉库迪的证据。他指出，长期诉讼可能使获得有罪判决更加困难，因为证据可能消失，证人也可能遗忘相关情况。

暂时撤回刑事指控并不会终止资产没收程序。2021年5月，资产没收部门冻结了总价值14亿兰特的财产，其中包括位于贝德福德维尤和比勒陀利亚的房地产。马莫塔梅表示，相关法院禁令将持续有效，直至被撤销。

马桑戈通过律师称，这一决定让他和家人在经历数年艰难时期后感到宽慰。他拒绝就案件情况、撤回指控的原因以及可能的后续程序发表评论。

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