泰国工业部正在推动建立专门用于回收太阳能电池板和电动汽车电池的工业区。这项倡议旨在帮助该国应对这类废弃物数量的增长，并加强对危险工业材料处置的监管，据《曼谷邮报》报道。

太阳能产业废弃物

工业部长瓦拉武·西尔帕阿查表示，大约十年前安装的太阳能电池板可能会在未来一两年内开始成为大量废弃物。他说，这类电池板的平均使用寿命约为15年。

该部提议将回收企业和危险废物处置设施集中在受控区域内。这些区域应配备集中式废水处理系统和全天候监测。

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加大对非法倾倒的处罚力度

该部还将使用寿命即将结束的电动汽车电池视为一个单独的问题。一部分废旧电池可以在储能系统中再次使用，但受损或性能退化的电池由于可能含有危险物质，必须得到妥善处置。

泰国当局还在审查《工厂法》及其他监管工业废弃物的规定，以提高对非法倾倒的处罚。部长指出，现行法律中有些已有40至50年历史，规定的罚款最高不超过20万泰铢，这可能使非法处置比妥善处理废弃物更便宜。

该部正与自然资源与环境部、特别调查厅和海关部门合作。可能采取的措施包括最高达数千万泰铢的罚款、追踪违法者的金融交易以及没收其资产。

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