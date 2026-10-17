Ministerstwo Przemysłu Tajlandii promuje utworzenie wyspecjalizowanych stref przemysłowych do recyklingu paneli słonecznych i baterii pojazdów elektrycznych. Inicjatywa ma pomóc krajowi poradzić sobie z rosnącą ilością takich odpadów oraz wzmocnić kontrolę nad utylizacją niebezpiecznych materiałów przemysłowych, informuje Bangkok Post.

Odpady z energetyki słonecznej

Minister przemysłu Varawut Silpa-archa oświadczył, że panele słoneczne zainstalowane około dziesięciu lat temu mogą w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat zacząć przekształcać się w znaczne ilości odpadów. Według niego średni okres użytkowania takich paneli wynosi około 15 lat.

Ministerstwo proponuje skoncentrowanie przedsiębiorstw recyklingowych oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w kontrolowanych strefach. Mają one być wyposażone w scentralizowane systemy oczyszczania ścieków i całodobowy monitoring.

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Surowsze sankcje za nielegalne składowanie

Ministerstwo wskazuje również jako odrębny problem baterie pojazdów elektrycznych, których okres eksploatacji dobiega końca. Część używanych baterii można ponownie wykorzystać w systemach magazynowania energii, jednak uszkodzone lub zdegradowane baterie należy właściwie zutylizować ze względu na możliwą zawartość substancji niebezpiecznych.

Tajskie władze przeglądają również Factory Act oraz inne przepisy regulujące odpady przemysłowe, aby podnieść kary za nielegalne składowanie. Jak zaznaczył minister, obecne przepisy, z których niektóre mają 40–50 lat, przewidują grzywny nieprzekraczające 200 tys. bahtów, co potencjalnie sprawia, że nielegalna utylizacja jest tańsza niż właściwe postępowanie z odpadami.

Ministerstwo współpracuje z Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska, Departamentem Specjalnych Dochodzeń oraz Departamentem Celnym. Wśród możliwych środków są grzywny do dziesiątek milionów bahtów, śledzenie transakcji finansowych sprawców oraz konfiskata ich aktywów.

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