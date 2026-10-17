Министерство промышленности Таиланда продвигает создание специализированных промышленных зон для переработки солнечных панелей и батарей электромобилей. Инициатива должна помочь стране справиться с растущими объемами таких отходов и усилить контроль за утилизацией опасных промышленных материалов, сообщает Bangkok Post.

Отходы солнечной энергетики

Министр промышленности Варавут Силпа-арча заявил, что солнечные панели, установленные примерно десять лет назад, могут начать превращаться в значительные объемы отходов в течение ближайших одного-двух лет. По его словам, средний срок службы таких панелей составляет около 15 лет.

Министерство предлагает сосредоточить предприятия по переработке и объекты по утилизации опасных отходов в контролируемых зонах. Они должны быть оборудованы централизованными системами очистки сточных вод и круглосуточным мониторингом.

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Более жесткие санкции за незаконный сброс

Отдельной проблемой министерство называет батареи электромобилей, срок эксплуатации которых подходит к концу. Часть использованных батарей можно повторно применять в системах накопления энергии, однако поврежденные или деградировавшие батареи необходимо надлежащим образом утилизировать из-за возможного содержания опасных веществ.

Таиландские власти также пересматривают Factory Act и другие нормы, регулирующие промышленные отходы, чтобы повысить наказания за незаконный сброс. Как отметил министр, действующие законы, некоторым из которых 40–50 лет, предусматривают штрафы не более 200 тыс. батов, что потенциально делает незаконную утилизацию дешевле надлежащего обращения с отходами.

Министерство сотрудничает с Министерством природных ресурсов и окружающей среды, Департаментом специальных расследований и Таможенным департаментом. Среди возможных мер — штрафы до десятков миллионов батов, отслеживание финансовых операций нарушителей и конфискация их активов.

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