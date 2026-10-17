Во Франции после протестов задержали 400 человек — RMF24

Во Франции после субботних протестов против роста стоимости жизни задержали 400 человек. Во время беспорядков произошли пожары, нападения на магазины и столкновения с полицией, а в Марселе группа людей ненадолго ворвалась в здание мэрии. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

По данным властей, в демонстрациях в разных частях страны приняли участие 550 тысяч человек. В первой половине дня было зафиксировано 140 различных протестных акций. К ним присоединились учащиеся лицеев и студенты, климатические активисты, часть профсоюзов и фермерских организаций, а также участники движения «желтых жилетов».

Столкновения в Париже и других городах

На площади Республики в Париже, где собралась большая толпа, в том числе много молодежи, полиция еще до начала протеста несколько раз применила слезоточивый газ, а позднее — водометы. В Бордо правоохранители также использовали слезоточивый газ во время противостояния с замаскированными молодыми людьми.

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В Руане утром подожгли университетское здание. В Марселе объектами нападений стали магазины и участок муниципальной полиции, а в Лионе повредили киоск городского туристического бюро. Кроме того, в нескольких небольших городах и в Ренне протестующие перекрывали круговые перекрестки.

Реакция властей

Мэр Марселя Бенуа Паян заявил, что поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, в город должны направить дополнительные силы полиции. Макрон заявил, что во Франции нет места насилию, и пообещал наказание для причастных к нападениям на общественные здания и магазины.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти не позволят навязывать политическую повестку через насилие. Министр внутренних дел Нуньес возложил ответственность за эскалацию на ультралевые группы, утверждая, что они подстрекали вандалов к нападениям на силы правопорядка. По его словам, ранения получили 60 полицейских.

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