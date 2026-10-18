Польша дважды поднимала авиацию в связи с российскими атаками на Украину

В Польше дважды за день объявляли предупреждения об угрозе из-за российских воздушных атак на Украину. В это время польская военная авиация действовала в воздушном пространстве страны. Сначала предупреждения получили жители Люблинского воеводства. В сообщении RCB отмечалось, что Россия осуществляет воздушное нападение на территорию Украины, а ситуация находится под постоянным контролем. «Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве РП действуют польские ВВС. Ожидайте дальнейших сообщений», — сообщил Правительственный центр безопасности Польши.

Впоследствии угроза для Люблинского воеводства была снята. Однако через несколько часов RCB вновь предупредил об опасности. На этот раз оповещения поступили жителям Подкарпатского воеводства. В сообщении также говорилось о действиях военной авиации в воздушном пространстве Польши.

Примерно через час тревогу в этом регионе отменили. Таким образом, с начала суток польские службы дважды предупреждали жителей приграничных с Украиной регионов об угрозе на фоне российских воздушных атак. В обоих случаях в небе действовала польская военная авиация, а предупреждения впоследствии были отменены. Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши (RCB) в социальной сети X.

Литва предложила Польше совместно расследовать инцидент с обнаружением обломков неустановленного объекта вблизи села Йоданцы. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что, по предварительным данным, объект вошел в воздушное пространство страны с территории Польши и, вероятно, был дроном.

В Польше, к югу от Люблина, военные начали проверку из-за подозрения, что неустановленный объект мог нарушить воздушное пространство страны в ночь на 18 октября.