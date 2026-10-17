W Kenii potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia wirusem Ebola szczepu Bundibugyo, w związku z czym łączna liczba potwierdzonych przypadków w kraju wzrosła do siedmiu. Wśród nowych pacjentów jest troje pracowników medycznych, którzy leczyli pierwszego chorego w kraju, informuje Cyprus Mail, powołując się na Ministerstwo Zdrowia Kenii.

Nowe przypadki wśród osób z kontaktu

Czwartym nowym pacjentem został krewny pierwszej zakażonej osoby, która zmarła. Według ministerstwa przebywał on na kwarantannie od 6 października. Troje medyków — dwóch mężczyzn w wieku 29 i 35 lat oraz 32-letnia kobieta — udzielało pomocy pierwszemu pacjentowi 3 i 4 października. Na kwarantannę skierowano ich 9 października.

Wszyscy czterej nowi pacjenci przebywali już na kwarantannie, gdy wystąpiły u nich objawy i postawiono diagnozę. Są to pierwsze znane przypadki transmisji zakażenia wewnątrz Kenii od czasu przybycia pierwszego pacjenta z Konga 3 października.

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Kontakty pacjenta odizolowano

Pierwszy pacjent chorował w Kongu przez około miesiąc, po czym dotarł samochodem do Ugandy i poleciał do Nairobi. Zmarł 5 października. Ministerstwo oświadczyło, że obecnie nie ma oznak rozprzestrzeniania się wirusa wśród ludności.

Drugi i trzeci pacjenci, o których informowano wcześniej, są w stabilnym stanie i otrzymują leczenie podtrzymujące. Spośród 130 osób z kontaktu 128 odnaleziono i objęto kwarantanną — to 98,5%. Ministerstwo zaznaczyło, że wskaźnik ten przekracza globalny próg 85%, niezbędny do przerwania łańcucha transmisji zakażenia. Poszukiwania dwóch kolejnych osób z kontaktu trwają.

Nie wprowadzono ograniczeń

Władze Kenii oceniają ryzyko dla ludności jako niskie i nie wprowadziły ograniczeń dotyczących podróży, handlu ani masowych zgromadzeń. Przypadki w Kenii wiązane są z epidemią Eboli w Kongu, gdzie według przytoczonych danych odnotowano ponad 9 tys. zakażeń i ponad 4 tys. zgonów. Dla szczepu Bundibugyo nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia.

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