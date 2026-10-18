Pięciu członków Sił Mobilizacji Ludowej zostało rannych w Bagdadzie w wyniku eksplozji zapasu uszkodzonej amunicji w jednym z obiektów formacji. Wszyscy odnieśli lekkie obrażenia, podaje Anadolu Agency.

Pożar na obiekcie ugaszono

Wybuch spowodował pożar w obiekcie położonym na wschód od Kanału Armijnego w stolicy Iraku. Siły Mobilizacji Ludowej oświadczyły, że ogień udało się opanować.

Formacja poinformowała również o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie przyczyn incydentu. Zaangażowano do niego wyspecjalizowane grupy, które mają opublikować wnioski po zakończeniu kontroli.

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Polecenie premiera

Premier Iraku Ali al-Zaidi polecił zbadać wybuch i zakończyć kontrolę jak najszybciej, przekazała Komórka Mediów Bezpieczeństwa. Nakazał również wzmocnić środki bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Siły Mobilizacji Ludowej utworzono w 2014 roku do walki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. W 2016 roku formację oficjalnie włączono do irackich sił zbrojnych.

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