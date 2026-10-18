В Багдаде в результате взрыва запаса поврежденных боеприпасов на одном из объектов Сил народной мобилизации пострадали пять членов формирования. Все они получили легкие ранения, сообщает Anadolu Agency.

Пожар на объекте потушили

Взрыв вызвал пожар на объекте, расположенном к востоку от Армейского канала в столице Ирака. В Силах народной мобилизации заявили, что огонь удалось взять под контроль.

Формирование также сообщило о начале расследования причин инцидента. К нему привлекли специализированные группы, которые должны обнародовать выводы после завершения проверки.

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Распоряжение премьер-министра

Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди поручил расследовать взрыв и завершить проверку как можно скорее, сообщил Центр медиа безопасности. Он также приказал усилить меры безопасности, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

Силы народной мобилизации создали в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». В 2016 году формирование официально включили в состав вооруженных сил Ирака.

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