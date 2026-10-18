W Rosji, państwie-agresorze, prezydent Władimir Putin w połowie października 2026 roku podpisał dekret nr 738 o przekazaniu pod tymczasowy zarząd rosyjskich oddziałów pięciu firm powiązanych z Europą. Na liście znalazły się producent pokryć podłogowych Tarkett, producent artykułów higienicznych Ontex, a także Kappa Rus, Menshen Packaging CIS i Eviosys Packaging Kuban, informuje The Rio Times.

Kto będzie zarządzał aktywami

Dekret przewiduje przekazanie aktywów pod zarząd spółki Centre Capital. W przypadku Tarkett obejmuje on akcje rosyjskiej spółki Tarkett należące do serbskiej spółki zależnej grupy, a także 100% spółki Tarkett Sommer.

Według Meduzy, na którą powołuje się publikacja, Tarkett ma w Rosji dwa zakłady — w obwodzie moskiewskim i samarskim. Kappa Rus jest opisywana jako producent opakowań papierowych, wcześniej należący do irlandzkiej Smurfit Kappa. Ontex Ru jest powiązana z belgijską grupą Ontex, Eviosys Packaging Kuban — z niderlandzkim oddziałem Sonoco, a Menshen Packaging CIS — z niemiecką Menshen.

Jak działa tymczasowy zarząd

Podstawą prawną takich decyzji jest dekret prezydenta FR nr 302 z 25 kwietnia 2023 roku. Pozwala on wprowadzać tymczasowy zarząd nad mieniem ruchomym i nieruchomym, akcjami, papierami wartościowymi oraz prawami majątkowymi powiązanymi z państwami, które Moskwa nazywa „nieprzyjaznymi”.

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Zazwyczaj zarządcą wyznacza się Federalną Agencję Zarządzania Mieniem Państwowym — Rosimieszczestwo, jednak prezydent FR może wskazać inną strukturę. Zarządca ma uprawnienia do inwentaryzacji i zachowania aktywów, lecz nie może nimi rozporządzać. Formalne prawo własności może pozostać przy zagranicznym akcjonariuszu, choć traci on kontrolę nad zarządzaniem, przepływami pieniężnymi i nominacjami kadrowymi.

Poprzednie przypadki

Tymczasowy zarząd kończy się wyłącznie decyzją prezydenta FR i nie ma określonego terminu. W 2023 roku na listę wpisano rosyjskie aktywa niemieckiego Unipera i fińskiego Fortum, a później — Danone Russia oraz browar Baltika, w którym 98,56% akcji należało do szwedzkiego oddziału Carlsberga.

Danone wyłączono z listy w marcu 2024 roku. Aktywa Baltiki również usunięto z niej, zanim Carlsberg zgodził się sprzedać swój udział pracownikom spółki. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał nową decyzję kontynuacją trendu i powiązał ją z tym, co Moskwa uważa za nielegalne zatrzymywanie rosyjskich środków oraz wywłaszczanie majątku rosyjskich firm za granicą.

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