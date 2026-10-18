В России, государстве-агрессоре, президент Владимир Путин в середине октября 2026 года подписал указ №738 о передаче под временное управление российских подразделений пяти связанных с Европой компаний. В перечень вошли производитель напольных покрытий Tarkett, производитель гигиенических товаров Ontex, а также Kappa Rus, Menshen Packaging CIS и Eviosys Packaging Kuban, сообщает The Rio Times.

Кто будет управлять активами

Указ предусматривает передачу активов в управление компании Centre Capital. В случае Tarkett он охватывает акции российской компании Tarkett, принадлежащие сербской дочерней структуре группы, а также 100% компании Tarkett Sommer.

По данным Meduza, на которые ссылается издание, Tarkett имеет в России два завода — в Московской и Самарской областях. Kappa Rus описывают как производителя бумажной упаковки, ранее принадлежавшего ирландской Smurfit Kappa. Ontex Ru связана с бельгийской группой Ontex, Eviosys Packaging Kuban — с нидерландским подразделением Sonoco, а Menshen Packaging CIS — с немецкой Menshen.

Как работает временное управление

Правовой основой для таких решений является указ президента РФ №302 от 25 апреля 2023 года. Он позволяет вводить временное управление движимым и недвижимым имуществом, акциями, ценными бумагами и имущественными правами, связанными с государствами, которые Москва называет «недружественными».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обычно управляющим назначают Федеральное агентство по управлению государственным имуществом — Росимущество, однако президент РФ может определить другую структуру. Управляющий обладает полномочиями по инвентаризации и сохранению активов, но не может ими распоряжаться. Формальное право собственности может оставаться у иностранного акционера, хотя он теряет контроль над управлением, денежными потоками и кадровыми назначениями.

Предыдущие случаи

Временное управление прекращается только по решению президента РФ и не имеет установленного срока. В 2023 году в перечень внесли российские активы немецкой Uniper и финской Fortum, а позднее — Danone Russia и пивоварню Baltika, в которой 98,56% акций принадлежали шведскому подразделению Carlsberg.

Danone исключили из перечня в марте 2024 года. Активы Baltika также убрали из него до того, как Carlsberg согласилась продать свою долю работникам компании. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал новое решение продолжением тенденции и связал его с тем, что Москва считает незаконным удержание российских средств и экспроприацию имущества российских компаний за рубежом.

Читай нас в