在作为侵略国的俄罗斯，总统弗拉基米尔·普京于2026年10月中旬签署第738号法令，将五家与欧洲有关联公司的俄罗斯分支机构移交临时管理。名单包括地板覆盖材料制造商Tarkett、卫生用品制造商Ontex，以及Kappa Rus、Menshen Packaging CIS和Eviosys Packaging Kuban，The Rio Times报道。

谁将管理这些资产

该法令规定将这些资产交由Centre Capital管理。就Tarkett而言，法令涵盖该集团塞尔维亚子公司持有的俄罗斯Tarkett公司的股份，以及Tarkett Sommer公司100%的股权。

据该媒体援引Meduza的消息，Tarkett在俄罗斯拥有两家工厂，分别位于莫斯科州和萨马拉州。Kappa Rus被描述为一家纸包装制造商，此前属于爱尔兰Smurfit Kappa。Ontex Ru与比利时Ontex集团有关联，Eviosys Packaging Kuban与Sonoco的荷兰分部有关联，而Menshen Packaging CIS与德国Menshen有关联。

临时管理如何运作

此类决定的法律依据是俄罗斯联邦总统2023年4月25日颁布的第302号法令。该法令允许对与莫斯科称为“不友好”国家有关的动产、不动产、股份、证券和财产权实施临时管理。

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通常会任命联邦国有资产管理局——Rosimushchestvo为管理人，但俄罗斯联邦总统可以指定其他机构。管理人拥有清点和保全资产的权限，但不得处分这些资产。外国股东可保留形式上的所有权，但会失去对管理、现金流和人事任命的控制。

此前案例

临时管理只能根据俄罗斯联邦总统的决定终止，且没有规定期限。2023年，德国Uniper和芬兰Fortum在俄罗斯的资产被列入该名单，之后又包括Danone Russia和Baltika啤酒厂；Baltika啤酒厂98.56%的股份属于Carlsberg的瑞典分部。

Danone于2024年3月被从名单中移除。Baltika的资产也在Carlsberg同意将其持股出售给公司员工之前被移出名单。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫称，这一新决定是该趋势的延续，并将其与莫斯科所认为的非法扣留俄罗斯资金以及没收俄罗斯公司在海外财产联系起来。

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