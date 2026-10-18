Masowym protestom we Francji przeciwko rosnącym kosztom życia i pogarszaniu się usług publicznych w sobotę towarzyszyły zamieszki w wielu miastach. Według The Japan Times premier Sébastien Lecornu oświadczył, że zatrzymano około 1200 osób.

Podpalenia i starcia w miastach

Setki tysięcy osób uczestniczyły w pokojowych marszach w dziesiątkach miast, jednak odrębne grupy atakowały budynki państwowe, samochody policyjne i funkcjonariuszy, a także plądrowały sklepy i supermarkety. W Limoges podpalono budynek ratusza. W Marsylii protestujący ubrani na czarno wtargnęli do ratusza i zostawili na budynku anarchistyczne graffiti. W Lyonie podpalono biuro turystyczne.

W niektórych rejonach Paryża policja użyła gazu łzawiącego. Uczestnicy zamieszek próbowali wtargnąć do domu towarowego Galeries Lafayette, uszkodzili banki, splądrowali sklep Lacoste oraz sklep operatora telefonii komórkowej SFR. W ciągu dnia podpalali także przedmioty na ulicach, w tym samochody.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował, że w akcjach w całym kraju uczestniczyło około 550 tysięcy osób. Związek zawodowy CGT oszacował liczbę uczestników na 800 tysięcy. Lecornu odpowiedzialnością za przemoc obarczył skrajną lewicę i przestępców oraz oświadczył, że rząd nie pozwoli narzucać programu politycznego za pomocą przemocy. Prezydent Emmanuel Macron obiecał pociągnąć do odpowiedzialności osoby zaangażowane w ataki.

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Przyczyny protestów i poszkodowani

Według uczestników większość demonstrantów protestowała pokojowo, a przemocy dopuszczały się osoby dążące do wyrządzenia szkód i starć z policją. Protesty rozpoczęły się w ubiegłym miesiącu w szkołach robotniczych północnych przedmieść Paryża z powodu niedoboru nauczycieli i złego stanu placówek edukacyjnych. Później ruch objął kwestie nierówności, wydatków publicznych i poziomu życia.

Lecornu oświadczył, że podczas sobotnich protestów rannych zostało ponad 150 policjantów. Nuñez potwierdził doniesienia o osobie, która straciła rękę podczas starć z policją; francuskie media pisały, że próbowała ona podnieść granat hukowo-błyskowy. Taktyka policji była już krytykowana po obrażeniach demonstrantów, a organ nadzorujący policję bada co najmniej dwa tuziny oskarżeń o przemoc policyjną.

Mniejsze protesty z powodu rosnących kosztów życia odbyły się tego samego dnia także w Belgii, Portugalii i we Włoszech. W Albanii studenci piąty dzień z rzędu domagali się dymisji premiera Ediego Ramy, powołując się na korupcję, brak miejsc pracy i problemy w edukacji.

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