法国抗议期间约1200人被拘留——《日本时报》

法国周六爆发反对生活成本上涨和公共服务恶化的大规模抗议活动，多个城市发生骚乱。据《日本时报》报道，总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，约1200人被拘留。

城市中的纵火与冲突

数十个城市有数十万人参加和平游行，但个别团体袭击政府大楼、警车和执法人员，并抢劫商店和超市。在利摩日，市政厅大楼被纵火。在马赛，身着黑衣的抗议者闯入市政厅，并在大楼上留下无政府主义涂鸦。在里昂，一处旅游办公室被纵火。

巴黎部分地区的警方使用了催泪瓦斯。骚乱参与者试图进入老佛爷百货公司，破坏银行，抢劫Lacoste商店和移动运营商SFR的门店。他们当天还在街头焚烧物品，包括汽车。

内政部长洛朗·努涅斯表示，全国约有55万人参加了活动。工会CGT估计参与者人数为80万。勒科尔尼将暴力归咎于极左势力和犯罪分子，并表示政府不会允许通过暴力强加政治议程。总统埃马纽埃尔·马克龙承诺将追究参与袭击者的责任。

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抗议原因与伤者

据活动参与者称，大多数示威者和平抗议，而实施暴力的是那些意图造成破坏并与警方发生冲突的人。抗议活动于上个月在巴黎北部工人阶层郊区的学校开始，原因是教师短缺和教育机构状况不佳。随后，该运动扩大到不平等、公共支出和生活水平等议题。

勒科尔尼表示，超过150名警察在周六的抗议活动中受伤。努涅斯证实，有报道称一人在与警方的冲突中失去一只手；法国媒体报道称，此人试图捡起一枚震爆弹。示威者受伤后，警方战术已受到批评，警方监督机构正在调查至少24起有关警察暴力的指控。

同一天，比利时、葡萄牙和意大利也发生了因生活成本上涨引发的规模较小的抗议活动。在阿尔巴尼亚，学生连续第五天要求总理埃迪·拉马辞职，理由是腐败、就业岗位不足和教育问题。

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