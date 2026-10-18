Массовые протесты во Франции против роста стоимости жизни и ухудшения государственных услуг в субботу сопровождались беспорядками в ряде городов. По данным The Japan Times, премьер-министр Себастьен Лекорню заявил о задержании около 1200 человек.

Поджоги и столкновения в городах

Сотни тысяч человек участвовали в мирных маршах в десятках городов, однако отдельные группы нападали на государственные здания, полицейские автомобили и сотрудников правоохранительных органов, а также грабили магазины и супермаркеты. В Лиможе подожгли здание мэрии. В Марселе протестующие в черной одежде ворвались в мэрию и оставили на здании анархистские граффити. В Лионе был подожжен туристический офис.

В некоторых районах Парижа полиция применила слезоточивый газ. Участники беспорядков пытались проникнуть в универмаг Galeries Lafayette, повредили банки, разграбили магазин Lacoste и магазин мобильного оператора SFR. В течение дня они также поджигали предметы на улицах, в том числе автомобили.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что в акциях по всей стране приняли участие около 550 тысяч человек. Профсоюз CGT оценил численность участников в 800 тысяч. Лекорню возложил ответственность за насилие на ультралевых и преступников и заявил, что правительство не позволит навязывать политическую повестку посредством насилия. Президент Эмманюэль Макрон пообещал привлечь к ответственности причастных к нападениям.

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Причины протестов и пострадавшие

По словам участников акций, большинство демонстрантов протестовали мирно, а насилие совершали люди, стремившиеся причинить ущерб и столкнуться с полицией. Протесты начались в прошлом месяце в школах рабочих северных пригородов Парижа из-за нехватки учителей и плохого состояния учебных заведений. Позднее движение охватило вопросы неравенства, государственных расходов и уровня жизни.

Лекорню заявил, что во время субботних протестов пострадали более 150 полицейских. Нуньес подтвердил сообщения о человеке, потерявшем руку во время столкновений с полицией; французские СМИ писали, что он пытался поднять светошумовую гранату. Тактика полиции уже подвергалась критике после травмирования демонстрантов, а надзорный орган полиции расследует как минимум два десятка обвинений в полицейском насилии.

Меньшие протесты из-за роста стоимости жизни в тот же день состоялись также в Бельгии, Португалии и Италии. В Албании студенты пятый день подряд требовали отставки премьер-министра Эди Рамы, ссылаясь на коррупцию, нехватку рабочих мест и проблемы в образовании.

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