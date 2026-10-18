Na okupowanym Zachodnim Brzegu izraelskie siły użyły gazu łzawiącego w kierunku tłoczni oliwy i samochodu w miejscowości Akraba, na południowy wschód od Nablusu. Według palestyńskiego radia Voice of Palestine dzieci miały po tym problemy z oddychaniem.

Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na Voice of Palestine. Osobno we wsi al-Mughajjir, na północny wschód od Ramallah, izraelskie siły zatrzymały w domu dwóch młodych mężczyzn.

Rajdy w pobliżu Ramallah

Aktywiści rozpowszechnili nagrania z al-Mughajjir, na których rzekomo widać izraelskie siły w wiosce. Na zdjęciach rzekomo utrwalono również, jak żołnierze zmuszają młodego mężczyznę do zdjęcia palestyńskiej flagi z pomnika przy wjeździe do wsi.

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Palestyńska agencja informacyjna WAFA poinformowała także o rajdach w Nabi Salih i Deir Abu Maszal, na północny zachód od Ramallah. Izraelskie siły użyły tam granatów hukowo-błyskowych; nie informowano o poszkodowanych ani zatrzymaniach.

Incydenty w pobliżu Jerozolimy i Nablusu

W ar-Ram w pobliżu okupowanej Wschodniej Jerozolimy izraelskie siły, według palestyńskiego gubernatorstwa Jerozolimy, użyły granatów hukowo-błyskowych i gazu łzawiącego w kierunku samochodów na rondzie. W tym czasie żołnierze zamknęli punkt kontrolny Dżaba, co spowodowało korki w okolicy.

We wsi Madama, na południe od Nablusu, podczas rajdu doszło do starć między Palestyńczykami a izraelskimi siłami, poinformowało Voice of Palestine.

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