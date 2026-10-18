На оккупированном Западном берегу реки Иордан израильские силы применили слезоточивый газ в направлении оливкового пресса и автомобиля в населенном пункте Акраба, к юго-востоку от Наблуса. По данным палестинского радио Voice of Palestine, после этого у детей возникли проблемы с дыханием.

Anadolu Agency сообщает об этом со ссылкой на Voice of Palestine. Отдельно в деревне аль-Мугайир, к северо-востоку от Рамаллы, израильские силы задержали в доме двух молодых мужчин.

Рейды возле Рамаллы

Активисты распространили кадры из аль-Мугайира, на которых, предположительно, видны израильские силы в деревне. На изображениях также, предположительно, зафиксировано, как военные заставляют молодого мужчину снять палестинский флаг с мемориала возле въезда в деревню.

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Палестинское информагентство WAFA также сообщило о рейдах в Наби-Салехе и Дейр-Абу-Машале, к северо-западу от Рамаллы. Там израильские силы применили светошумовые гранаты; о пострадавших или задержаниях не сообщалось.

Инциденты возле Иерусалима и Наблуса

В ар-Раме возле оккупированного Восточного Иерусалима израильские силы, по информации палестинского губернаторства Иерусалима, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ в направлении автомобилей на кольцевой развязке. В это время военные закрыли контрольно-пропускной пункт Джаба, что вызвало пробки в районе.

В деревне Мадама, к югу от Наблуса, во время рейда произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами, сообщило Voice of Palestine.

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