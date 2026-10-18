在被占领的约旦河西岸，以色列军队在纳布卢斯东南部的阿克拉巴镇向一家橄榄油压榨厂和一辆汽车施放催泪瓦斯。据巴勒斯坦电台“巴勒斯坦之声”报道，此后儿童出现呼吸困难。

阿纳多卢通讯社报道称，消息援引自“巴勒斯坦之声”。另外，在拉马拉东北部的穆盖伊尔村，以色列军队在一所房屋内拘留了两名年轻男子。

拉马拉附近的突袭

活动人士传播了来自穆盖伊尔的画面，据称画面显示以色列军队在该村庄内。图像还据称记录了军人强迫一名年轻男子从村庄入口附近的纪念碑上取下巴勒斯坦旗帜。

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巴勒斯坦通讯社WAFA还报道称，在拉马拉西北部的纳比萨利赫和代尔阿布马沙勒发生了突袭。以色列军队在那里使用了震爆弹；未有人员受伤或被拘留的报道。

耶路撒冷和纳布卢斯附近的事件

据巴勒斯坦耶路撒冷省政府消息，在被占领的东耶路撒冷附近的拉姆，以色列军队在一个环形交叉路口向车辆使用了震爆弹和催泪瓦斯。与此同时，军方关闭了贾巴检查站，导致该地区出现交通拥堵。

“巴勒斯坦之声”报道称，在纳布卢斯以南的马达马村，突袭期间巴勒斯坦人与以色列军队发生冲突。

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