W indyjskim stanie Maharasztra zawieszono licencje pięciu obiektów powiązanych z Reliance i Eternal w ramach dochodzenia dotyczącego rzekomego ponownego wprowadzania do sprzedaży przeterminowanych produktów spożywczych. Trzy licencje dotyczyły jednostek Reliance, a dwie kolejne — jednostek Eternal, informuje The Express Tribune, powołując się na dokumenty przejrzane przez Reuters.

Kontrole magazynów

Urząd ds. Żywności i Leków stanu Maharasztra oświadczył, że jego inspektorzy odwiedzili wybrane magazyny Reliance Retail, Reliance Consumer i Zomato Hyperpure. Według urzędu przedstawiciele firm nie przedstawili możliwych do zweryfikowania dowodów, że ich wykonawcy faktycznie niszczyli przeterminowane towary.

W materiałach sprawy FDA twierdzi, że firmy, które miały zajmować się utylizacją, nie niszczyły zapasów. W jednym z magazynów Zomato Hyperpure przedstawiciel firmy wskazał wykonawcę utylizacji, którego inspektorzy nie zdołali odnaleźć, wynika z dokumentów.

Wersja regulatora

Według FDA stanu Maharasztra duże firmy handlu detalicznego i szybkiego handlu przekazywały wykonawcom przeterminowane lub zwrócone przez klientów opakowania produktów spożywczych. Wykonawcy ci, według ustaleń kontroli, przekazywali towary na nielicencjonowane place sortownicze, gdzie wybierano opakowania wyglądające na zdatne do użytku.

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Jak twierdzi urząd, takie towary mogły następnie trafiać przez pośredników do innych sprzedawców i konsumentów. Dokumenty opisują możliwy łańcuch od magazynu firmy przez wykonawcę utylizacji, nielicencjonowany plac i brokera do sprzedawcy detalicznego oraz kupującego.

W sprawie wymieniono także pracowników działów detalicznych i konsumenckich Reliance oraz jednostek Blinkit i Hyperpure, w tym dyrektora generalnego Blinkit Albinderę Dhindsę. Regulator żywności złożył zawiadomienie na policję. Reliance i Blinkit nie udzieliły Reutersowi natychmiastowego komentarza.

Szef FDA stanu Maharasztra Tukaram Mundhe powiedział Reutersowi, że każda próba ponownego wprowadzenia na rynek przeznaczonych do zniszczenia produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub zwróconych przez konsumentów wymaga ścisłej kontroli i odpowiedzialności.

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