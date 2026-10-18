В индийском штате Махараштра приостановили лицензии пяти объектов, связанных с Reliance и Eternal, в рамках проверки по поводу предполагаемого возвращения просроченных продуктов питания в продажу. Три лицензии касались подразделений Reliance, еще две — подразделений Eternal, сообщает The Express Tribune со ссылкой на документы, изученные Reuters.

Проверка складов

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов штата Махараштра заявило, что его инспекторы посетили отдельные склады Reliance Retail, Reliance Consumer и Zomato Hyperpure. По данным ведомства, представители компаний не предоставили проверяемых доказательств того, что их подрядчики действительно уничтожали просроченные товары.

В материалах дела FDA утверждает, что компании, которые должны были заниматься утилизацией, не уничтожали запасы. На одном из складов Zomato Hyperpure представитель компании назвал подрядчика по утилизации, которого инспекторы не смогли найти, говорится в документах.

Версия регулятора

По версии FDA штата Махараштра, крупные розничные компании и компании быстрой торговли передавали подрядчикам просроченные или возвращенные покупателями упаковки с продуктами. Те, согласно данным проверки, передавали товары на нелицензированные сортировочные площадки, где отбирали упаковки, выглядевшие пригодными.

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Как утверждает ведомство, далее такие товары через посредников могли попадать к другим продавцам и потребителям. В документах описана возможная цепочка от склада компании через подрядчика по утилизации, нелицензированную площадку и брокера к розничному продавцу и покупателю.

В деле также упомянуты должностные лица розничных и потребительских подразделений Reliance, а также подразделений Blinkit и Hyperpure, в частности генеральный директор Blinkit Албиндер Дхиндса. Пищевой регулятор подал заявление в полицию. Reliance и Blinkit не предоставили Reuters немедленных комментариев.

Глава FDA штата Махараштра Тукарам Мундхе заявил Reuters, что любая попытка вернуть на рынок предназначенные для уничтожения просроченные, поврежденные или возвращенные потребителями продукты требует строгой проверки и ответственности.

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