Суд в Лахоре, Пакистан, запросил аргументы адвоката премьер-министра Шехбаза Шарифа по ходатайству представителя основателя PTI Имрана Хана. Адвокат Хана просит разрешить ему встретиться с клиентом в тюрьме Адиала в Равалпинди по делу о клевете на 10 млрд пакистанских рупий.

Ходатайство о встрече в тюрьме

Адвокат Имрана Хана Мухаммад Хуссейн Чотия заявил суду, что ему необходимы инструкции от клиента по делу и его подписи на документах. По его словам, администрация тюрьмы не разрешает такую встречу. Защитник попросил суд обязать начальника тюрьмы предоставить ему доступ к Хану.

Дополнительный окружной судья и судья сессий Ялмаз Гани отложил слушание до 31 октября и запросил аргументы представителя премьер-министра. Об этом сообщает Dawn.

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Иск на 10 млрд рупий

Шехбаз Шариф подал иск в 2017 году. В нем он утверждает, что Имран Хан выдвинул против него необоснованные обвинения в связи со скандалом вокруг Panama Papers. Премьер-министр требует взыскать с ответчика 10 млрд рупий компенсации за распространение контента, который он считает клеветническим.

Показания в поддержку истца уже записали, в частности, федеральный министр информации Аттаулла Тарар и спикер Ассамблеи Пенджаба Малик Ахмад Хан.

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