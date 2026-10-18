Sąd w Lahore w Pakistanie zażądał argumentów od prawnika premiera Shehbaza Sharifa w sprawie wniosku przedstawiciela założyciela PTI Imrana Khana. Prawnik Khana prosi o zgodę na spotkanie z klientem w więzieniu Adiala w Rawalpindi w sprawie o zniesławienie na 10 mld pakistańskich rupii.

Wniosek o spotkanie w więzieniu

Prawnik Imrana Khana, Muhammad Hussain Chotia, powiedział sądowi, że potrzebuje instrukcji od swojego klienta w sprawie oraz jego podpisów na dokumentach. Według niego administracja więzienia nie zezwala na takie spotkanie. Obrońca poprosił sąd o zobowiązanie naczelnika więzienia do zapewnienia mu dostępu do Khana.

Dodatkowy sędzia sądu okręgowego i sesyjnego Yalmaz Ghani odroczył rozprawę do 31 października i zażądał argumentów od przedstawiciela premiera. Poinformował o tym Dawn.

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Pozew na 10 mld rupii

Shehbaz Sharif złożył pozew w 2017 roku. Twierdzi w nim, że Imran Khan wysunął wobec niego bezpodstawne oskarżenia w związku ze skandalem Panama Papers. Premier domaga się od pozwanego 10 mld rupii odszkodowania za rozpowszechnianie treści, które uważa za zniesławiające.

Zeznania na poparcie powoda zostały już zarejestrowane, w tym federalnego ministra informacji Attaullaha Tarara i przewodniczącego Zgromadzenia Pendżabu Malika Ahmada Khana.

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