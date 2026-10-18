Посол США в Израиле Майк Хакаби осудил нападение на фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин на оккупированном Западном берегу Иордана. Он призвал провести полное расследование, арестовать причастных и привлечь их к ответственности.

Как сообщает The National, Левин получила серьезные травмы во время нападения в пятницу утром. Хакаби заявил, что фотожурналистка была четко обозначена как представительница СМИ и не была вооружена. Он назвал нападение актом бессмысленного насилия и потребовал наказать виновных по всей строгости закона.

Обстоятельства нападения

The Washington Post заявила, что Левин подверглась нападению, когда десятки людей в масках поджигали кустарники и бросали камни во время скоординированного нападения на палестинцев, собиравших оливки. По данным газеты, фотожурналистку сбили с ног, неоднократно били ногами и отобрали у нее камеры и телефон.

После нападения Левин доставили в больницу в Рамалле. На опубликованном снимке она лежит на больничной каталке с повязкой на левой ноге и раной на правом колене.

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Реакция властей и дипломатов

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил Левин, извинился за нападение и призвал расследовать инцидент. Израильские военные назвали насилие неприемлемым и сообщили, что будут расследовать произошедшее.

В субботу произошел отдельный инцидент с участием европейских дипломатов и мэра французского города. Министерство иностранных дел Польши заявило, что предварительные данные указывают на ответственность израильских поселенцев за нападение на дипломатический конвой, при этом польские дипломаты не пострадали. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что мэр французского города также подвергся нападению со стороны, по его словам, экстремистских поселенцев.

Относительно инцидента с дипломатами офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что обстоятельства остаются невыясненными и для установления ответственности требуются дополнительные доказательства. Там также отметили, что визит дипломатов не был скоординирован с израильскими службами безопасности.

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