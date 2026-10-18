印度马哈拉施特拉邦暂停了五处与 Reliance 和 Eternal 有关设施的许可证，作为对涉嫌将过期食品重新投放销售的调查的一部分。其中三张许可证涉及 Reliance 旗下部门，另外两张涉及 Eternal 旗下部门。The Express Tribune援引路透社查阅的文件报道。

仓库检查

马哈拉施特拉邦食品和药品管理局表示，其检查人员走访了 Reliance Retail、Reliance Consumer 和 Zomato Hyperpure 的部分仓库。该机构称，公司代表未能提供可核实的证据，证明其承包商确实销毁了过期商品。

FDA 在案件材料中称，负责处置的公司并未销毁库存。文件称，在 Zomato Hyperpure 的一个仓库，一名公司代表说出了某个处置承包商的名称，但检查人员未能找到该承包商。

监管机构的说法

根据马哈拉施特拉邦 FDA 的说法，大型零售和即时零售公司将过期或消费者退回的食品包装交给承包商。调查数据显示，这些承包商将商品转交至无许可证的分拣场地，在那里挑选外观上看似可用的包装。

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该机构称，此类商品随后可能经由中间商流入其他卖家和消费者。文件描述了一条可能的链条：从公司仓库，经处置承包商、无许可证场地和经纪人，流向零售商和买家。

案件还提及 Reliance 零售和消费者部门，以及 Blinkit 和 Hyperpure 部门的管理人员，其中包括 Blinkit 首席执行官阿尔宾德尔·丁萨。食品监管机构已向警方报案。Reliance 和 Blinkit 未立即向路透社置评。

马哈拉施特拉邦 FDA 负责人图卡拉姆·蒙德告诉路透社，任何试图将原本应销毁的过期、损坏或消费者退回的产品重新投放市场的行为，都需要接受严格审查并承担责任。

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