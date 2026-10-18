巴基斯坦记录超过55起铁路事故——《快报论坛报》

今年年初以来，巴基斯坦记录了超过55起涉及客运和货运列车的事故。据《快报论坛报》报道，这些事件据称造成数人死亡、数十人受伤，并对铁路基础设施造成价值数百万卢比的损失。

货运和客运列车事故

铁路消息人士称，该国多个地区发生了不同严重程度的事故。苏库尔、卡拉奇和木尔坦被列为事故数量最多的铁路分区。

8月27日，一列货运列车的10节车厢在汗普尔附近脱轨。同一天，Rawal Express列车的一台机车和两节客运车厢在卡拉古杰兰附近脱轨。9月27日，Yusufwala运煤列车在海尔布尔附近发生事故。

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此外，9月9日，一列运煤货运列车的三节车厢在科特里编组场脱轨；9月2日，Khyber Mail列车的一节发电车厢在桑贾尼附近脱轨。在另一起事件中，9月6日，一列运煤列车的七节车厢脱轨。

检查零部件生产

联邦铁路部长穆罕默德·哈尼夫·阿巴西访问了穆加尔普拉的铸钢和车辆车间。他检查了生产设施，包括电弧炉和用于检测炉内制造零部件的光谱实验室，并指示官员在铁路组件生产过程中确保质量标准。

5月24日，奎达的一列区间列车成为蓄意破坏的目标，导致三节车厢受损。该报还提到，Rahman Baba Express列车在木尔坦铁路分区发生了一起严重事故。

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