W Pakistanie odnotowano ponad 55 wypadków kolejowych — The Express Tribune

Od początku roku w Pakistanie odnotowano ponad 55 wypadków z udziałem pociągów pasażerskich i towarowych. Według The Express Tribune, incydenty te miały doprowadzić do śmierci kilku osób, obrażeń u dziesiątek osób oraz szkód w infrastrukturze kolejowej o wartości milionów rupii.

Wypadki pociągów towarowych i pasażerskich

Źródła kolejowe poinformowały, że w kilku regionach kraju doszło do wypadków o różnym stopniu ciężkości. Wśród jednostek kolejowych z największą liczbą incydentów wymieniono Sukkur, Karaczi i Multan.

27 sierpnia w pobliżu Khanpuru z torów wypadło 10 wagonów pociągu towarowego. Tego samego dnia w pobliżu Kala Gujranu z torów wypadły lokomotywa i dwa wagony pasażerskie pociągu Rawal Express. 27 września w pobliżu Khairpuru doszło do wypadku z udziałem pociągu węglowego Yusufwala.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Również 9 września na stacji rozrządowej w Kotri z torów wypadły trzy wagony towarowego pociągu z węglem, a 2 września w pobliżu Sanjiani z torów wypadł wagon prądotwórczy pociągu Khyber Mail. W innym incydencie 6 września z torów wypadło siedem wagonów pociągu z węglem.

Kontrola produkcji części

Federalny minister kolei Muhammad Hanif Abbasi odwiedził odlewnię stali i warsztaty wagonowe w Mughalpurze. Skontrolował zakłady produkcyjne, w tym piec elektryczny łukowy i laboratorium spektralne do badania części wyprodukowanych w piecu, oraz polecił urzędnikom zapewnić standardy jakości podczas produkcji komponentów kolejowych.

24 maja pociąg wahadłowy w Kwecie stał się celem sabotażu, w wyniku którego uszkodzone zostały trzy wagony. Publikacja wspomina również o poważnym wypadku pociągu Rahman Baba Express w jednostce kolejowej Multanu.

Czytaj nas na